Тверь, 27 сентября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя официально представил кандидатов на представительство региона в Совете Федерации РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, готовность отстаивать интересы Тверской области в верхней палате российского парламента подтвердил Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Документы на Владимира Петровича официально представлены в Совет Федерации. Сейчас идет процедура оформления и его вступления в должность», — сообщил Игорь Руденя.

Вторым сенатором от Тверской области предложен Андрей Епишин, который в 2005 году избран председателем регионального Законодательного Собрания.

«Мы надеемся, что наши сенаторы будут достаточно эффективны. Очень важно, чтобы те люди, которые делегированы в федеральный центр, добились достижений, направленных на развитие Тверской области», — подчеркнул Руденя.

Правительство региона рассчитывает, что сенаторы войдут в состав ключевых комитетов Совета Федерации. «Сенаторы тоже должны попасть в соответствующие комитеты — экономические, бюджетные. Раз мы растем, то должны быть достойно представлены по всем фронтам», — сказал губернатор.

В настоящее время, как напоминает корреспондент ИА REGNUM, Тверскую область в Совете Федерации представляют Владимир Петров (первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам) и Виктор Абрамов (член комитета по социальной политике).