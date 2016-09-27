Пермь, 27 сентября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. В Красноярске разыскивают пропавшую в пермскую студентку. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей — Красноярск» в своей официальной группе «Вконтакте», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сектантский смысл

Пропавшая без вести 18-летняя студентка первого курса педиатрического факультета Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера исчезла из поля зрения родных еще 11 сентября. «Однако родственники студентки обратились с заявлением о ее пропаже лишь 22 сентября», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Широкой общественности стало известно о ЧП лишь 26 сентября, когда была распространена ориентировка.

По данным полицейских, студентка могла уехать в секту Пермского края. Очевидцы видели девушку 12 сентября в вагоне поезда, следовавшего из Кудымкара в Пермь. При этом у нее на руках был билет до Красноярска.

Последний раз пермяки видели девушку 13 сентября. В тот день она пошла на остановку, чтобы поехать от подруги в общежитие. Но вскоре телефон студентки стал недоступен.

14 сентября Борисова прибыла в Красноярск сообщением «Москва-Чита» и вышла на железнодорожном вокзале станции Красноярск. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО

По данным пермских СМИ, подруга пропавшей девушки рассказала полицейским, что Валерия Борисова могла попасть под влияние членов некой религиозной общины. Кроме этого, из неподтвержденных источников стало известно, что тетя пропавшей якобы заявила, что Валерия переписывалась с каким-то магом из Красноярска, который мог позвать ее в некую религиозную организацию.

Отметим, что на специализированном сайте Красноярска отмечено несколько десятков магов, предлагающих свои услуги.

В то же время, самой известной сектой Красноярского края является «Церковь Последнего Завета» (секта Виссариона). По данным экспертов, это псевдохристианский тоталитарный культ, возглавляемый «новым мессией» — Виссарионом.

По данным руководства «церкви», у них около 50 тыс. последователей в 83 населенных пунктах РФ и зарубежья. Однако реальное количество адептов около 10 тыс. человек, половина из которых проживает в Красноярском крае, а другая занимается прозелитизмом во многих городах России.

Отметим, что Виссарион составил свой «Последний завет» с человечеством, чтобы совершить «Великое Священное Воссоединение» всех существующих религий. Реально учение Виссариона — смесь космологии, христианства и йоги. Христианству он отводит центральную роль, при этом фактически извращая его.