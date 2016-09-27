Минск, 27 сентября, 2016, 19:49 — ИА Регнум.



mfa.gov.by Встреча руководства МИД Белоруссии с Государственным секретарем МИД ФРГ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 27 сентября принял госсекретаря Федерального министерства иностранных дел ФРГ Маркуса Эдерера, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития отношений Белоруссии с Германией и ЕС, а также ситуацию в регионе. В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Елены Купчиной с Маркусом Эдерером, в ходе которой были рассмотрены вопросы белорусско-германской повестки дня», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Также сегодня, 27 сентября, в МИД Белоруссии был принят госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович (Андрейс Пилдеговичс). С ним встретился первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.

Итоги переговоров оказались ещё более лаконичными и уместились всего в одно, традиционно содержательное предложение: «В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, перспективные проекты сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику диалога Белоруссии с Евросоюзом».

Помимо этого 27 сентября состоялись встречи белорусских дипломатов с послами Туркмении, Грузии, Южной Кореи и Греции. По итогам появились такие краткие сообщения, как: «В ходе встречи стороны обсудили вопросы белорусско-туркменского сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, включая предстоящие мероприятия».

Тем временем в Торговой палате Гамбурга 27 сентября прошёл «День белорусской экономики», который был организован совместно с «Представительством немецкой экономики в Минске». В состав белорусской делегации вошли замминистра экономики Дмитрий Крутой, замдиректора Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Руслан Есин, представители руководства администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, свободных экономических зон, а также ряда неназванных белорусских предприятий.

С германской стороны в мероприятии приняли участие представители Федерального министерства экономики и энергетики, а также неназванные представители «предпринимательских объединений, банковских и консалтинговых структур, а также немецких бизнес-кругов».

«Делегация Белоруссии ознакомила участников мероприятия с актуальным состоянием и перспективами развития белорусской экономики, в том числе с учетом участия нашей страны в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС. Представлены возможности дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, шаги руководства Белоруссии, направленные на создание благоприятной бизнес-среды и развитие экономики страны в целом. Состоялись презентации Индустриального парка «Великий камень», мультимодального логистического комплекса «Болбасово», — проинформировало министерство о полезности встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Евросоюз резко сократил «санкционные списки» юрлиц и физлиц Белоруссии. Прозападная оппозиция в Белоруссии фактически перестала играть важную роль в прямом диалоге Минска и Брюсселя. Александра Лукашенко больше не называют на Западе «последним диктатором Европы» и не пророчат ему участь Слободана Милошевича.