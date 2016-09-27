Пермь, 27 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Прикамье ООО «Пермская концессионная компания», согласно условиям концессионного соглашения, принимает на себя часть расходов на создание/реконструкцию объектов концессионного соглашения в форме предоставления капитального гранта. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений участников конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству мостового перехода через реку Чусовая, реконструкции и эксплуатации двух участков автомобильной дороги Пермь-Березники, восточного обхода Перми и подписан 26 сентября. Об этом сообщается на сайте госторгов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Copper Kettle Река Чусовая

По результатам оценки конкурсных предложений по ряду критериев (величина капитального гранта и платы концедента), конкурсная комиссия признала победителем ООО «Пермская концессионная компания», которое предложило наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

Согласно условиям концессионного соглашения концедент принимает на себя часть расходов на создание/реконструкцию объектов концессионного соглашения в форме предоставления капитального гранта, в размере не более 11,143 млрд руб., а также обязательство по выплате концессионеру платы концедента в период эксплуатации объектов в размере не более 12,823 млрд руб.

Концессионер обязуется за счет собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 3,714 млрд руб. (25% от общей стоимости проекта) с учетом капитального гранта произвести строительство мостового перехода через реку Чусовая, участка автомобильной дороги Восточный обход Перми и реконструкцию двух участков автомобильной дороги Пермь-Березники. Срок концессионного соглашения — 15 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два года основными дорожными стройками Пермского края станут дорога на Новые Ляды к технополису «Новый Звездный», мост через реку Чусовая и обход Чусового. Эти приоритеты были обозначены губернатором на совещании по вопросам строительства и ремонта дорог, который он провел с участием регионального министра транспорта и руководителями Перми.

Мост через реку Чусовую, как и планируется, будет построен на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Реализация данного проекта за счет средств только регионального бюджета не представляется возможной. Об этом в еще в феврале 2016 года заявил министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев.

В августе 2016 года глава ведомства, выступая перед депутатами Заксобрания, коснулся темы «возможности получения платы за проезд по платным участкам автодорог». Свою позицию он пояснил тем, что мост через реку Чусовую будет строиться по условиям концессионного соглашения, которое предполагает выплаты инвестору по 1 млрд рублей в год в течение 12 лет.

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