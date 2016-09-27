Ставрополь, 27 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

В Ставропольском крае в суд ушло уголовное дело в отношении генерального директора унитарного предприятия «Ставрополькрайводоканал» Владимира Вдовина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Обвинительное заключение утверждено прокурором. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде города Ставрополя.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, Вдовин заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора «Скачки». Эти объекты на момент заключения договора были выведены из эксплуатации, но «Ставрополькрайводоканал» продолжал платить по договору, причинив ущерб предприятию в общей сумме свыше 7 миллионов рублей.

Кроме того, Вдовин незаконно получал компенсацию расходов по оплате жилья, проживая в купленном для его семьи на средства предприятия особняке. Всего он незаконно получил свыше 270 тыс. рублей.

Напомним, скандалы вокруг «Ставрополькрайводоканала» не раз вызывали негодование населения. Уже не первый руководитель попадает под следствие за воровство и расточительность.

В марте 2015 года после покупки убыточным предприятием особняка стоимостью 17 млн рублей для директора за дело взялись активисты ОНФ и разоблачили расточительные решения руководства предприятия. После решения суда 29 сентября 2015 года об аннулировании сделки о покупке особняка семья гендиректора продолжила проживать в доме, пока региональные журналисты не обратились к президенту страны.

В апреле 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке провести проверку финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия и его филиалов. В отношении руководства предприятия возбуждены уголовные дела.