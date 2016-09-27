Берн, 27 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Нижняя палата швейцарского парламента — Национальный совет с перевесом в один голос поддержал запрет на ношение паранджи. За инициативу проголосовали 88 депутатов, против — 87. Десять парламентариев воздержались, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Запрет

Теперь свой вердикт должна вынести верхняя палата парламента — Совет кантонов, в котором сидят представители 26 швейцарских федеральных земель. Хотя в начале года лишь десять членов Совета поддержали запрет на ношение мусульманской одежды в общественных местах.