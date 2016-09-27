Осло, 27 сентября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке — один из факторов, изменивших безопасность в мире, в том числе в Североатлантическом регионе. Россия сама по себе представляет «долгосрочную потенциально серьезную угрозу» для Атлантики, в решении ближневосточного кризиса ее роль тоже спорная. Об этом заявил статс-секретарь министерства обороны Норвегии Ойстен Бё, выступая в Париже на профильном норвежско-французском семинаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в пресс-службе правительства королевства сегодня, 27 сентября.

Советский плакат «Остановить агрессора!». 1958

«Окружающая обстановка с точки зрения безопасности за последнее относительно короткое время фундаментально изменилась. Россия значительно наращивает военный потенциал и демонстрирует желание и способность использовать силу для достижения политических целей. Поведение России создало неопределенность и непредсказуемость», — повторил официальную позицию страны представитель министерства обороны Норвегии.

Кроме этого, неспокойно и на южном направлении, продолжил статс-секретарь, напомнив, что миграционный кризис — крупнейший со времен Второй мировой войны. «За последние несколько лет ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке развивается в худшую сторону. Война в Сирии длится более пяти лет и, кажется, в ближайшее время не кончится. И в очередной раз Россия играет здесь спорную роль», — уверен Ойстен Бё.

Ответом на угрозы безопасности должны стать, прежде всего, еще большая солидарность и единство стран-членов НАТО. Особое внимание альянс должен уделять морской сфере ответственности, в очередной раз настаивает министерство обороны.

Что же касается самой Норвегии, то страна, в прошлом году значительно увеличившая оборонный бюджет, для противостояния вызовам планирует повышать боеготовность всех родов войск, модернизировать свою военную технику, развивать собственную оборонную промышленность и активнее действовать на рынке оборонных заказов.

Отметим, что норвежско-французский семинар был посвящен как раз возможностям сотрудничества стран в строительстве нового подводного флота для ВМС Норвегии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, французская Дирекция по строительству военных кораблей (наряду с немецкой корпорацией ThyssenKrupp Marine Systems) выбрана в качестве одного из претендентов, которые, вероятнее всего, получат заказ от скандинавского государства.