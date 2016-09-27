Кунгур, Пермский край, 27 сентября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Карстовая воронка в Кунугурском районе Пермского края глубиной 17 метров, с диаметром свыше 8 метров образовалась вдалеке от населенных пунктов. Ее обнаружили грибники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального управления МЧС по Пермскому краю. В настоящее время территория обозначена лентами, но спасатели опасаются, что случайные посетители могут неосторожно приблизиться к краю пропасти и оказаться в глубокой воронке.

Трещина

На месте пермские специалисты горного института Уральского отделения российской академии наук (УрО РАН) определили, что на возникновение воронки повлияли сильные дожди последнего времени. «Образование провала обусловлено геологическим строением территории — там находятся легкорастворимые сульфатные породы, которые залегают на глубине 10−20 метров, обычный провал на поверхности начинает углубляться, так как осадки растворяют породы», — заявили ученые.

Местные СМИ отмечают, что второй по величине провал был обнаружен в Сусунском районе Прикамья. Его диаметр пока составляет 40 метров, а глубина составляет 16 метров.

Отметим, что после обильных дождей весной 2016 года в Пермском крае случилось несколько крупных карстовых провалов. Так, 1 апреля 2016 года провал грунта шириной 4 метра и глубиной 6 метров обнаружили жители деревни Подберезово Ординского района Прикамья на единственной дороге, ведущей от трассы к населенному пункту. А 22 апреля в городе Чусовом Пермского края, в микрорайоне Красный посёлок во дворе частного жилого дома на улице Гоголя, прямо в огороде рядом с теплицей, образовался большой провал грунта. Глубина ямы составляла 7 метров, а размер воронки — 5 на 3 метра.

Добавим, что, кроме природного карстового характера проседания грунта, в Пермском крае распространены техногенные провалы. Именно они отмечены в городах Соликамске и Березники Пермского края, расположенных на шахтных выработках Верхнекамского месторождения. О возможных проседаниях грунта и опасности обрушения домов ученые впервые заговорили в середине 1970-х годов.

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