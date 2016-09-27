Ставрополь, 27 сентября, 2016, 19:35 — ИА Регнум.



Флаг партии «Единая Россия»

Ставропольское региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатом в председатели Думы Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

На конференции в результате тайного голосования избран секретарь отделения Геннадий Ягубов.

Этот человек хорошо знает работу парламента изнутри. В прошлом созыве Думы Ставрополья Ягубов возглавлял комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В результате голосования Ягубов смог обойти Дмитрия Судавцова, который также являлся депутатом парламента прошлого созыва и был избран первым заместителем председателя Думы Ставропольского края пятого созыва.

Напомним, окончательно региональный парламент определится с выбором председателя на заседании 29 сентября. Тогда же станет понятно, будут ли изменения в комитетах, определится состав фракций.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае был избран по смешанной системе новый состав регионального парламента в составе 50 депутатов. Из них 25 депутатов избрано по единому краевому избирательному округу и 25 — по одномандатным.

По результатам голосования единороссы заняли в думе Ставрополья 39 кресел из 50 (из них 16 по краевому списку и 23 — по одномандатным округам), по четыре досталось КПРФ и ЛДПР (по краевым спискам). Справроссов в думе представит один человек.

Еще два депутата шли на выборы самовыдвижением. Они смогут примкнуть к любой фракции парламента.

Среди вновь избранных депутатов — законодатели прошлого состава думы, экс-депутаты городских парламентов Ставрополя и Пятигорска, экс-губернатор Ставрополья Валерий Гаевский и экс-министр спорта региона, глава сельсовета, руководители вузов, предприниматели, глава местной телекомпании, главврач «Лечебно-диагностического центра».