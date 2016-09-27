Петрозаводск, 27 сентября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. По итогам Единого дня голосования 18 сентября в Законодательное собрание Карелии шестого созыва избраны 36 депутатов: 18 — по единому избирательному округу и 18 — по одномандатным избирательным округам. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе регионального управления Центральной избирательной комиссии со ссылкой на состоявшееся заседание.

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В связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты ЗакСа, главы Карелии Александра Худилайнена (общереспубликанская часть списка, №1), избранного в составе единого списка кандидатов Карельского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», мандат депутата получит зарегистрированный кандидат в депутаты из того же списка Алексей Рахманов (региональная группа №12, номер в списке 2).

В связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты карельского парламента Владимира Жириновского (общереспубликанская часть списка, №1), избранного в составе единого списка кандидатов Карельского регионального отделения Политической партии ЛДПР, мандат получит Евгений Беседный (региональная группа №16, номер в списке 1).

Первая сессия обновленного Законодательного собрания Карелии назначена на 6 октября. Петрозаводский городской совет соберется 5 октября.