Москва, 27 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало текст российско-американского соглашения по Сирии, и призвало Вашингтон представить общественности весь пакет двусторонних договоренностей. Соглашение опубликовано сегодня, 27 сентября, на официальном сайте МИД РФ.

ИА REGNUM Пазл

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Москва каждый раз предлагала опубликовать каждый документ по Сирии, по мере его согласования. Но американская сторона каждый раз отказывалась это делать.

МИД РФ подчеркивает, что США особенно сопротивлялись опубликованию взятого ими на себя обязательства отделить проамериканскую марионеточную оппозицию от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», а также осуществлять совместно с Россией авиаудары по террористам и любым их пособникам, не прекращающим огонь.

На Смоленской площади выразили надежду, что США все-таки выполнят свои обязательства по размежеванию умеренной оппозиции и террористов в Сирии.

Отмечается, что на данный момент оппозиционные группы фактически слились с «Джебхат ан-Нусрой» и ведут наступление на позиции правительственных сил.