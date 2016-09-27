Махачкала, 27 сентября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Заместитель прокурора Сулейман-Стальского района Дагестана Тимур Яралиев задержан по подозрению в получении взятки, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в прокуратуре республики.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Операция по задержанию Яралиева проходила в районном центре муниципалитета в селе Касумкент при участии сотрудников ФСБ и прокуратуры. Зампрокурора был пойман за руку при получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Уголовное дело пока не возбуждено, решается вопрос о заключении Яралиева под стражу. Следствие не сообщает об обстоятельствах преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября дагестанское управление СКР направило в суд уголовное дело в отношении помощника прокурора Магарамкентского района. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере 100 тысяч рублей с родственницы подозреваемого в краже за назначение судом более мягкого наказания для него.

В 2014 году также за вымогательство взятки к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 4,5 млн рублей был приговорен помощник прокурора Левашинского района. Суд установил, что он требовал 300 тысяч рублей с учителя одной из школ за прекращение прокурорской проверки по факту наличия у него фальшивого диплома.