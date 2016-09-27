Симферополь, 27 сентября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Из 56 проб, отобранных за первое полугодие 2016 года из молочной продукции крымских производителей, в пяти пробах нашли растительные жиры, стерины и сорбиновую кислоту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского отделения Россельхознадзора 27 сентября

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

«Растительные жиры выявлены в двух пробах, стерины — в трёх, ещё в одной — сорбиновая кислота», — пояснили в ведомстве.

Все пробы отбирались в рамках госзадания и плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, проводимого на территории Крыма и Севастополя. Всего за 6 месяцев 2016 года Россельхознадзор отобрал 168 проб разной продукции.

Также в ведомстве отметили, что только один крымский производитель молочной продукции — Джанкойский молокозавод (ООО «Новатор») — 27 сентября подал заявку на включение в «Список честных», чем подтвердил свой отказ от использования растительных жиров в производстве своей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, представители крымских производителей молочной продукции проигнорировали инициативу Россельхознадзора по созданию на полуострове исключительно натуральных молочных продуктов без применения жиров растительного происхождения. Ведомство организовало семинар для крымских «молочников» «Список честных», на котором предлагалось обсудить возможность производства в Крыму «честных» продуктов без растительных жиров. На семинар приглашали руководителей ведущих крымских молочных предприятий: ООО «Крымский молочник», «ДК «Мегатрейд-ЮГ», ООО «Бег», ООО «Новатор», ООО «Черноморский завод продтоваров», ООО АФ «Зеленогорск». «Однако на встречу приехал лишь представитель Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского», — констатировали в крымском отделении Россельхознадзора.