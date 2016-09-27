Минск, 27 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Политика

Видение официальным Минском нового мирового порядка в контексте принятой ООН повестки устойчивого развития до 2030 года представил 26 сентября в штаб-квартире организации замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков, сообщает ООН.

Рыбаков выступил в ходе общей дискуссии 71-й сессии Генассамблеи ООН. В своём докладе он отметил, что документ с закреплёнными целями устойчивого развития может постичь судьба аналогичных идей — например, озвученной 40 лет назад идеи «нового международного экономического порядка».

«Главная проблема состоит в том, что в мире нет системной стабильности и, значит, нет уверенности в завтрашнем дне. Действительно, нет ощущения того, что мир развивается в рамках разумного порядка и здравого смысла», — констатировал он.

По его словам, хаос возник в силу политического, экономического и социального факторов, став «серьёзным соперником позитивным аспектам глобализации». Он уточнил: «В политическом плане проблемы возникли потому, что так называемые победители в холодной войне не захотели интегрировать в свою систему так называемых проигравших. Более того: как и в случае с Первой мировой войной, победители постарались навязать свою волю оппонентам и осуществить серьёзные, глобальные изменения».

«Эта попытка не удалась, по-иному не могло и быть и, наверное, всё же чему-то история нас учит. Но последствия этой попытки оказались ужасными — разрушенные государства, множество тлеющих конфликтов, мегатерроризм, новое великое переселение народов» в форме мигрантов, — констатировал представитель МИД Белоруссии. — В результате, с точки зрения политики, мир сегодня находится в переходном состоянии. Однако непонятно, к чему мы, собственно, переходим».

Экономическая стабильность тоже отсутствует, констатировал Рыбаков, и виновен в этом «корпоративный капитал». В различных, в том числе экологических проблемах замминистра иностранных дел Белоруссии обвинил «рынок». Он также поднял вопросы «идентичности» и «антикультуры».

"В политическом отношении нам необходимо чётко представлять, куда мы хотим прийти из нынешнего переходного периода. Какой новый мировой порядок мы стремимся создать», — сказал Рыбаков.

Он озвучил три принципа построения нового мирового порядка с точки зрения постсоветской республики. Во-первых, это «новая система должна быть основана на первенстве государств», так как «где их нет, или где они слабы — там царит анархия, беспредел и насилие».

«Во-вторых, новый порядок должен быть инклюзивным», — продолжил Рыбаков. В-третьих, новая система мирового порядка «не может быть навязана, её необходимо взращивать — только тогда она будет восприниматься справедливой и политиками, и простыми людьми».

По мнению представителя официального Минска, кризис начала века продемонстрировал «несостоятельность идей свободного рынка». Он отметил важность сохранения тенденции укрепления роли государства в экономике.

«Белоруссия всегда придерживалась идеи сильного государства, прежде всего — в экономике, и подобную политику мы будем проводить и в будущем. Такова воля белорусского народа, чётко высказанная на «народном собрании» летом этого года. Другой важной тенденцией в экономическом контексте является региональная интеграция. В какой-то мере региональные блоки начинают играть такую же самостоятельную роль, которая до недавнего времени была прерогативой лишь государств», — сказал он.

«Если кратко, то наш подход можно назвать «интеграция интеграций», — пояснил белорусский дипломат немногочисленным слушателям позицию официального Минска в вопросах объединительных процессов. Рыбаков сообщил, что «в целях вклада в практическую реализацию этой идеи» руководство Белоруссии в ближайшее время проведёт в Минске международную конференцию при содействии Европейской экономической комиссии ООН.

Чиновник рассказал о приверженности официального Минска ценностям традиционной семьи и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Зачитывая свой доклад, он также подверг критике секретариат ООН за отсутствие работы «на одной волне» с национальными правительствами и выразил надежду, что при новом генсеке организации положение дел изменится.

В тот же день, 26 сентября Рыбаков принял участие в заседании высокого уровня ГА по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. В своём выступлении он констатировал многолетнее отсутствие прогресса в вопросах ядерного разоружения.