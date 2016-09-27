Тамбов, 27 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Тамбове состоялась торжественная церемония, посвященная 79-летию со дня образования Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. В ней приняли участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, председатель областной думы Евгений Матушкин, депутаты и делегации муниципальных образований.

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Губернатор Александр Никитин в приветственном слове отметил, что нынешний День области предъюбилейный — в следующем году исполнится 80 лет с момента ее образования. «Знаковую дату необходимо встретить, перейдя на новый этап развития, добиться качественных изменений во всех приоритетных сферах», — поставил задачу руководитель региона. По его словам, реализация любых намеченных планов и проектов невозможна без доверия со стороны людей, без их участия в принятии важных решений. В настоящее время отмечается рост конструктивных настроений в обществе и поддержка в виде конкретных предложений, имеющих общественное значение. Хороший пример такого сотрудничества — проект «Народная инициатива», в рамках которого удалось решить застаревшие проблемы, долгое время волновавшие жителей области.

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Как заявил глава региона, определяющим по значимости приоритетом станет степень удовлетворенности жителей области качеством жизни — состоянием окружающей среды, социальной и инженерной инфраструктуры, работой государственных и муниципальных органов власти. Жители области еще более активно будут вовлекаться в процесс обсуждения и принятия важных решений.

Серьезные изменения происходят не только в социальной сфере, но также в промышленности и сельском хозяйстве. Большим прорывом стал запуск уникального высокотехнологичного производства — инкубатора Токаревской птицефабрики. Среди знаковых проектов глава администрации области назвал также создание индустриального парка совместно с партнерами из Швейцарии в Никифоровском районе, где планируется разместить современные производства по переработке зерна. Намечено развивать сотрудничество с Объединенной приборостроительной корпорацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года на строящейся в регионе Токаревской птицефабрике открыли инкубатор. Предприятие рассчитано на производство 105 млн штук инкубационного яйца в год. Объем инвестиций составил 735 млн рублей. Численность персонала инкубатора — 87 человек. Средняя заработная плата — 25 тыс. рублей в месяц.Читайте также: На тамбовской птицефабрике запущен инкубатор стоимостью 735 млн рублейЗавершилась торжественная церемония вручением наград и 19 премий Тамбовской области, в том числе за особый вклад в развитие строительства, журналистики, спорта и других направлений.