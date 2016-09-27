Латвия надеется на эстонских алкотуристов
Рига, 27 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Поскольку с 1 января в Эстонии планируется повысить акцизный налог на алкоголь, в 2017 году в приграничных магазинах Латвии число покупателей алкогольных напитков продолжит расти. Об этом заявил мэр Валкского края Вентс Арманд Крауклис, сообщает портал Mixnews.lv.
Крауклис призвал предпринимателей всеми силами удерживать покупателей из Эстонии, как можно дольше. Мэр признал, что это непростая задача, но местные предприятия с ней пока довольно успешно справляются — у границы строятся новые магазины и благоустраивается инфраструктура.
В последнее время за алкоголем в приграничную зону Латвии приезжают не только эстонцы, но и финны, так как из-за различий акцизного налога алкоголь в Латвии дешевле. Так, летом 2016 года Эстонская ассоциация производителей и импортеров алкоголя сообщила, что в июне 18% потребленных в Эстонии крепких алкогольных напитков были приобретены в Латвии.
По данным же Латвийской ассоциации пивоваров, за первое полугодие 2016 года в Латвии эстонскими алкотуристами было приобретено 2,5 млн литров пива, что составляет примерно 5% от общего объема латвийского пивного рынка. За первое полугодие в казну Латвии поступило на 26% процентов больше алкогольного акциза, чем за тот же период 2015 года.
Напомним, в составленном в мае 2016 года почтовой службой Великобритании рейтинге европейских городов с самыми дешевыми алкогольными напитками Рига и Таллин заняли четвертое и пятое места. Первое место в списке досталось Праге, второе Будапешту, третье Кракову.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии было произведено 8,564 млн декалитров пива — на 12% меньше, чем в 2014 году, при этом ввезено 7,854 млн декалитров пива, что тоже меньше на 2%.
Напомним, в латвийской пивной отрасли наблюдается резкий спад объемов реализации, что объясняется уменьшением численности жителей страны и повышением акцизного налога.
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