Рига, 27 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Поскольку с 1 января в Эстонии планируется повысить акцизный налог на алкоголь, в 2017 году в приграничных магазинах Латвии число покупателей алкогольных напитков продолжит расти. Об этом заявил мэр Валкского края Вентс Арманд Крауклис, сообщает портал Mixnews.lv.

Эдуард Моне. Бар в «Фоли-Бержер». 1882

Крауклис призвал предпринимателей всеми силами удерживать покупателей из Эстонии, как можно дольше. Мэр признал, что это непростая задача, но местные предприятия с ней пока довольно успешно справляются — у границы строятся новые магазины и благоустраивается инфраструктура.

В последнее время за алкоголем в приграничную зону Латвии приезжают не только эстонцы, но и финны, так как из-за различий акцизного налога алкоголь в Латвии дешевле. Так, летом 2016 года Эстонская ассоциация производителей и импортеров алкоголя сообщила, что в июне 18% потребленных в Эстонии крепких алкогольных напитков были приобретены в Латвии.

По данным же Латвийской ассоциации пивоваров, за первое полугодие 2016 года в Латвии эстонскими алкотуристами было приобретено 2,5 млн литров пива, что составляет примерно 5% от общего объема латвийского пивного рынка. За первое полугодие в казну Латвии поступило на 26% процентов больше алкогольного акциза, чем за тот же период 2015 года.

Напомним, в составленном в мае 2016 года почтовой службой Великобритании рейтинге европейских городов с самыми дешевыми алкогольными напитками Рига и Таллин заняли четвертое и пятое места. Первое место в списке досталось Праге, второе Будапешту, третье Кракову.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии было произведено 8,564 млн декалитров пива — на 12% меньше, чем в 2014 году, при этом ввезено 7,854 млн декалитров пива, что тоже меньше на 2%.

Напомним, в латвийской пивной отрасли наблюдается резкий спад объемов реализации, что объясняется уменьшением численности жителей страны и повышением акцизного налога.

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