Рига, 27 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Резко сократившиеся поступления от продажи видов на жительство в Латвии не позволят покрыть запланированные расходы финансирования жилищной программы для семей в 2017 году, заявил на заседании правительства, 27 сентября, министр экономики Арвил Ашераденс, сообщает LETA.

Graham Рига, Латвия

«В следующем году программе требуются 8,5 млн евро, в том числе 2,5 млн евро берется из ВНЖ. То есть не хватает 6 млн. Минэкономики предлагало сузить круг лиц, которые могут претендовать на гарантию государства в жилищной программе, но предложение было отклонено. У меня нет решения, где брать деньги», — сказал Ашераденс.

В свою очередь госсекретарь Минфина Байба Бане заявила, что в случае, если недостающие 6 млн не может найти Минэкономики, правительство должно решить, как действовать. Из бюджета финансировать программу невозможно.

Было также предложение увеличить порог для получения ВНЖ, но Ашераденс к этому относится критически, так как это означало бы ликвидацию программы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, виды на жительство за покупку недвижимости в Латвии нерезидентам с 2014 года практически не выдаются, и они ушли с латвийского рынка. Об этом заявил в владелец компании по недвижимости Vestabalt Алдис Плаудис. По его словам, в Юрмале рынок практически «замер» — объем сделок упал на 80%. А в Риге те элитные квартиры, которые были по карману нерезидентам, тоже больше не продаются. Он добавил, что спрос на ВНЖ по сравнению с 2014 годом уменьшился примерно в 10 раз. С точки зрения денег это снижение с примерно 400 млн евро до 20 млн за пять месяцев 2016 года.

Напомним, с 1 июля 2016 года вступили в силу поправки к закону об иммиграции, которые, в частности, предусматривают введение платы в размере 5 тыс. евро за повторное продление части видов на жительство, а это, в свою очередь, привело к резкому снижению количества желающих получить вид на жительство в Латвии.

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