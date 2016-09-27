Рига, 27 сентября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Настроение жителей Латвии стало пессимистичнее — в августе по сравнению с июлем 2016 года оценка материального положения семьи и работы правительства снизилась, свидетельствуют результаты последнего опроса проведенного «Латвийским барометром Baltic International Bank», сообщает LETA.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

Так, оценка работы Кабинета министров в глазах жителей упала на 4 пункта, с — 36 до — 40. В свою очередь, при оценке финансового состояния своей семьи оптимизм выразили 14% опрошенных. Критическую оценку дал 31% респондентов. А в целом индекс материального положения упал с — 9 до — 13.

Несмотря на то, что общая оценка будущего в августе немного повысилась (индекс общей оценки прогнозов на будущее повысился на 1 пункт — с — 6 до — 5), 21% респондентов по-прежнему считает, что ситуация в латвийской экономике через год значительно ухудшится, а оптимистично настроены всего 15% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, недавний опрос, проведенный латвийским телеканалом LNT, показал, что правительством премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса недовольна почти половина экономически активных жителей страны или 42% респондентов.

А на вопрос, заданный латвийцам центром исследований SKDS: «Как часто у вас появляется желание расстрелять всех тех, из-за кого страна живет плохо?», в 2016 году ответ «никогда» выбрали 56% респондентов, 23,1% ответили «иногда», 10,1% — «часто». Таким образом, треть населения Латвии ловит себя на мысли о «радикальном решении» вопроса плохой жизни в стране.

Напомним, в отчете Центра безопасности и стратегических исследований при Национальной академии обороны Латвии говорится, что в целом для жителей Латвии, как латышей, так и представителей других национальностей, характерна сильная неудовлетворенность политическими и экономическими процессами в стране. Но специалисты успокаивают тем, что большинство жителей Латвии попросту не верят, что их поступки и массовые протесты могут что-то изменить, поэтому политическая и общественная активность очень низка.