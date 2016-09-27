Брюссель, 27 сентября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Владелец украинского телеканал «112. Украина» Андрей Подщипков попросил у властей Бельгии политического убежища, объясняя это тем, что украинские власти оказывают на него давление. Об этом сегодня, 27 сентября, пишут «Известия».

Хорошо {Александр Горбаруков ИА REGNUM]

Сообщается, что Подщипков уже давно проживает в Бельгии, так как опасается преследования на Украине. Сперва он хотел запросить политического убежища в Австрии, но юристы порекомендовали ему Бельгию, так как в этой стране он проживает уже какое-то время.

Заявление на предоставление политического убежища было подано ещё в начале этого года. Документы находятся в стадии оформления.

Свое решение Подщипков объясняет тем, что телеканал «112. Украина» хочет перекупить президент Украины Петр Порошенко. Чтобы нынешний владелец захотел телеканал продать, на него оказывается давление. Сотрудники телеканала утверждают, что в суде уже рассматривается вопрос о лишении «112. Украина» лицензии на вещание.