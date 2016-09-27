Рига, 27 сентября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. В 2016 году в Латвии усыновлено 164 ребенка, в том числе 83 иностранными усыновителями, сообщает LETA.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По информации Министерства благосостояния, жители страны по-прежнему предпочитают усыновлять маленьких детей. Так, 77 из 81 усыновленного ребенка были в возрасте до 10 лет, четверо — в возрасте от 10 до 18 лет. В свою очередь из 83 детей, усыновленных иностранцами, старше 10 лет было 39 детей.

Еще 1311 детей ждут приемных семей. Большая их часть (904 ребенка) — в возрасте от 10 до 18 лет. В настоящее время заявления на усыновление детей подали 178 приемных родителей из Латвии и 49 из других государств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году было усыновлено 267 латвийских детей, что на 33 ребенка меньше, чем в 2014 году. В 2015 году латвийские жители усыновили/удочерили 132 ребенка — на 10 детей больше, чем в 2014. В свою очередь иностранцы в 2015 году усыновили 135 детей, в 2014 — 178, а в 2013 году — 141 ребенка.

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