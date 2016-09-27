Саратов, 27 сентября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В Саратове окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, похитившей в одном из банков города более 45 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Ограбление по

В УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области поступила оперативная информация, что на территории Саратова действует организованная группа, занимающаяся оформлением кредитов на подставных лиц. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили 13 членов данной группы, 11 из которых были задержаны, а двое объявлены в розыск.

Полицейские выяснили, что злоумышленники изготавливали подложные документы, а затем оформляли кредиты на подставных лиц. Своими действиями они причинили ущерб одному из банков Саратова на сумму свыше 45 млн рублей. Всего участникам группы вменяется в вину совершение 50 фактов преступной деятельности. В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 90 свидетелей, назначено 13 почерковедческих экспертиз. Обвиняемыми добровольно возмещен ущерб на общую сумму более 4 млн рублей.

Уголовное дело было направлено в прокуратуру Саратова, где уже утверждено обвинительное заключение.