Нижний Новгород, 27 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Нижегородская область и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития телевидения и радиовещания. Подписи под документом поставили губернатор Валерий Шанцев и генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

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Основной целью соглашения является реализация государственной политики в области телерадиовещания, развитие телекоммуникационной структуры и услуг связи на территории Нижегородской области.

Помимо продолжения совместной работы по развитию регионального и муниципального телевещания в регионе, документ предусматривает реализацию ряда других значимых для развития инвестиционного и культурного потенциала Нижегородской области проектов.

В частности, соглашение предполагает совместную проработку вопроса о строительстве нового радиопередающего комплекса за пределами центральной части Нижнего Новгорода и перенос на него радиовещательного оборудования.

Реализация этого проекта будет не только способствовать развитию радиовещания в Нижнем Новгороде, но и создаст условия для многоэтажной застройки центре города за счет расширения санитарно-защищенной зоны, пригодной для возведения высотных зданий. Это, в свою очередь, откроет новые возможности для развития городского пространства.

Также в соглашение вошел вопрос о создании новой архитектурно-художественной подсветки нижегородской телебашни к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Предполагается, что в основе художественного решения будет лежать концепция освещения «Волго-Окский маяк». На одном из верхних ярусов планируется разместить несколько прожекторов, что позволит превратить сложное инженерное сооружение в новую городскую достопримечательность, которую смогут видеть нижегородцы и гости ЧМ-2018 практически из любой точки города.

Кроме того, по всей высоте башни планируется разместить современное осветительное оборудование, которое позволит создавать на объекте различные световые эффекты, как статические, так и динамические.

Также соглашение предусматривает продолжение совместной работы по внедрению цифрового эфирного телевещания в Нижегородской области, взаимодействие в рамках информирования населения по переходу на «цифру», приобретающее особое значение в преддверии планируемого поэтапного отключения аналогового вещания в 2018 году.

Это соглашение о сотрудничестве станет уже третьим, которое подписывают правительство Нижегородской области и РТРС с 2005 года. Благодаря совместной работе правительства региона и РТРС уже достигнуты значимые результаты.

Так, в 2015 году в области завершено строительство регионального сегмента цифровой телесети, благодаря чему принимать современное многопрограммное телевидение могут уже более 98% жителей области.