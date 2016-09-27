Махачкала, 27 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Глава дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы России Курбан Кубасаев предложил ввести государственную пошлину на подачу жалобы в ведомство. Такую меру он считает необходимой для того, чтоб избавить организацию от «жалобщиков-вымогателей», сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе ведомства.

Эмблема ФАС России

По словам Кубасаева, с 2013 по 2016 год число жалоб на действия заказчиков в Дагестане выросло с 893 до полутора тысяч. Последние два года в ведомство поступает порядка 30 жалоб в день, из которых 80% отправляют не участвующие в закупках физические лица. Четверть жалоб впоследствии отзывается. В управлении считают, что их отправители таким образом шантажируют заказчиков, вымогая у них деньги за «молчание» о тех или иных нарушениях антимонопольного законодательства.

Кубасаев отметил, что заказчики часто идут на поводу у вымогателей и не обращаются в правоохранительные органы. Введение госпошлины на подачу жалобы поможет снизить нагрузку на региональные управления ФАС, считает глава ведомства.

«Государственная пошлина может быть введена по аналогии с пошлиной за обращение в суд. Размеры госпошлины можно взыскивать в виде процента от суммы оспариваемого государственного контракта», — заявил Кубасаев. При этом он также предложил рассмотреть возможность введения компенсации за уплаченную госпошлину в случае удовлетворения жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам рассмотрения 1,6 тысяч жалоб на нарушения в сфере госзаказа в 2015 году в Дагестане к ответственности были привлечены 130 должностных лиц и наложены штрафы на 2,9 млн рублей. Больше всего антимопольных дел возбуждено в отношении государственных структур. В частности, Мингосимущество РД стало фигурантом 36 разбирательств.