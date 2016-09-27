ВТО скорректировала прогнозы о росте мировой торговли
Берн, 27 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) более чем на треть понизила свой прогноз о росте мировой торговли в этом году, передаёт Reuters.
Новый показатель роста составил 1,7 процентов. Ранее, в апреле ВТО предсказывала 2,8%.
Как ожидается, впервые за последние полтора десятка лет международная торговля будет отставать от роста мировой экономики.
Такие результаты должны стать тревожным сигналом для правительств, отметил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо в отчёте, составляемом раз в шесть месяцев.
Причины снижения мировой торговли связаны с замедлением развития экономики Китая и сокращением импорта в США.
Для 2017 года обновленный прогноз для глобальной торговли составил от 1,8−3,1, в апреле ожидали увеличение на 3,6%.