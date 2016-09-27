Киев, 27 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Донбассе погибли 168 украинских солдат, еще 777 военных получили ранения. Об этом 26 сентября в интервью немецкому Bild рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

По его словам, с 1 сентября (начало перемирия в Донбассе) погибли 10 военных. «Вы можете себе представить такое перемирие, когда у нас с начала этого года 945 потерь, в том числе 168 убитых солдат и офицеров. И после 1-го сентября у нас десять убитых и много раненых. Такого рода перемирие трудно оценить превратно», — добавил Полторак.

Он также отметил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не располагают всеми необходимыми средствами для наблюдения за ситуацией в зоне военного конфликта. «Сначала надо признать, что ОБСЕ, по моему мнению, не располагает всеми необходимыми средствами, чтобы соответствующим образом наблюдать за ситуацией», — считает Полторак.

Генерал напомнил, что в 2015 году подразделения ВСУ были вынуждены применить тяжелые вооружения, чтобы отбить атаку ВС ДНР на Марьинку (Донетчина, под контролем Украины). «Разрешите привести один пример. В прошлом году была одна ситуация недалеко от города Марьинка. Отряды террористов начали наступление, которое подкреплялось минометами и артиллерией. Поэтому мы были вынуждены, во-первых, проинформировать ОБСЕ о ситуации и, во-вторых, применить оружие любого калибра. Мы нейтрализовали угрозу и опять отвели наше тяжелое вооружение назад», — подытожил Полторак.

Ранее, в августе, в Минске представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня с 1 сентября. Инициативу поддержали представители ДНР и ЛНР, а также участники «нормандских переговоров» — Германия, Россия и Франция. Позже главы ДНР и ЛНР уточнили, что армии ополчения будут придерживаться режима прекращения огня с 00:00 15 сентября.

Напомним, 24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил о гибели более 2,5 тыс. украинских военных за время конфликта в Донбассе. «Оглядываясь назад на более чем два года войны, можно уверенно утверждать, что врагу не удалось реализовать ни одной стратегической задачи, и он не смог поставить Украину на колени. За это и погибли 2504 наших воина», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Минобороны ДНР заявило о готовности начать отвод сил от Петровского с 1 по 3 октября. «Начало разведения сил в Петровском запланировано ориентировочно с первого по третье октября. Точная дата пока не определена, все будет зависеть от обстановки на фронте», — отметили в Минобороны ДНР.