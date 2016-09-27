Самара, 27 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. 27 сентября на первом заседании Самарской губернской думы VI созыва на пост спикера законодательного собрания Самарской области была представлена единственная кандидатура — единоросса Виктора Сазонова. Он избран тайным голосованием большинством голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тара-Амингу Самарская губернская дума

27 сентября в Самаре прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На пост председателя областного парламента были выдвинуты две кандидатуры депутатов Самарской губернской думы — Виктора Сазонова и Виктора Воропаева, они оба выступили с программными заявлениями. Тайным голосованием был избран Виктор Сазонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года состоялись выборы новых депутатов Самарской губернской думы VI созыва. В областной парламент избраны 50 депутатов: 25 — по общеобластному списку от партий, остальных — по одномандатным округам. Из 50 мандатов большую часть получили представители «Единой России», девять — у других непарламентских партий: один мандат у «Справедливой России», 5 — у КПРФ, 3 — у ЛДПР, один мандат у самовыдвиженца.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 51,02%, КПРФ — 17,44%, ЛДПР — 14,48%, «Справедливая Россия» — 5,7%.