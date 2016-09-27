Владикавказ, 27 сентября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Северную Осетию прибыла представительная делегация из Китая, которая в рамках туристического маршрута «Великий шелковый путь» знакомится с жизнью и бытом народов, проживающих на территории Северного Кавказа. Как сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM, гостей принял глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Sergey Norin Горный аул Какадур, Северная Осетия

В беседе с исполняющим обязанности руководителя диппредставительства госуправления по делам туризма Китая в Москве Чжао Хунцином, глава Северной Осетии сказал, что наблюдает за реализацией проекта «Великий шелковый путь». По словам Вячеслава Битарова, для китайского туриста в Северной Осетии есть все, что может привлечь внимание — это и древняя культура, и природные ресурсы, и памятники архитектуры, и главные дорожные артерии, связывающие Россию с другими государствами.

Глава РСО-Алания также подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество Китая с Северной Осетией, безусловно, позволит укрепить отношения восточных партнеров с Россией в целом.

Со своей стороны Чжао Хунцин поблагодарил Вячеслава Битарова за прием и рассказал, что в составе делегации находятся представители крупных туроператоров, ведущих СМИ и авиакомпаний, благодаря которым в полной мере будет раскрыт огромный потенциал региона, что привлечет большое число китайских туристов в Северную Осетию. Он пояснил, что благодаря развитию туристических отношений Китай сможет развивать и торгово-экономические связи с регионами Северного Кавказа.

Гости из Китая проведут в Северной Осетии всего один день. Однако, как рассказали в администрации главы республики, за это время они посетят с экскурсией Куртатинское ущелье, ознакомятся с дзивгиской наскальной крепостью XIII века, Святилищем святого Георгия, Аланским мужским монастырем, каньоном Кадаргаван и осмотрят достопримечательности Владикавказа.

Напомним, что Северную Осетию давно связывают дружеские отношения с отдельными провинциями Китая. В городе Владикавказе есть Китайская площадь, названная в честь китайских добровольцев, которые оказывали помощь красноармейцам в годы гражданской войны и защищали столицу республики.