Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Новый глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков подумает о переформатировании заведений Думской улицы, о котором говорила его предшественница Мария Щербакова, ставшая депутатом заксобрания от «Единой России». Об этом Хлутков заявил сегодня, 27 сентября, корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Боголюбов. Петербург при заходе солнца

Думская улица, расположенная вблизи Невского проспекта и Гостиного двора, уже несколько лет имеет славу центра клубной жизни Петербурга. Привлекая в вечернее и ночное время массу желающих активно развлечься, Думская улица, в то же время, стала головной болью для районных властей и полиции.

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В ходе своей предвыборной кампании Мария Щербакова не только обещала, что Думская улица станет пешеходной по выходным, но и предложила «повысить уровень» расположенных там ночных заведений, чтобы сделать территорию более «культурной».

«Я еще не размышлял на эту тему», — признался Андрей Хлутков, но добавил, что, разумеется, уделит предложению своей предшественницы должное внимание. В данный момент он все еще знакомится с коллективом районной администрации и «вникает в дела».

«Для меня Центральный район — это малая родина, я тут всю жизнь живу, учусь и работаю, так что не волнуйтесь, ничего плохого мы не сделаем», — сказал Андрей Хлутков.

Заметим, ранее Хлутков руководил отделом ФСБ по Центральному району, а также был советником губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Он заменил Марию Щербакову, которая избралась в городской парламент по одномандатному округу №2.

Вскоре после старта избирательной кампании Щербакова объявила, что полиция, скорее всего, установит на Думской улице больше видеокамер и усилит проверки паспортов безопасности у всех баров и клубов, чтобы не допустить беспорядков и нарушений в ночное время. По ее мнению, из-за обилия ночных заведений местные жители испытывают неудобства.

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В качестве эталона ночного отдыха молодёжи чиновница приводила заведения, которые работают «в отдаленных, пригородных районах». Бары и клубы Думской улицы должны быть «другого уровня», причём, по её словам, бизнес будут не выселять, а убеждать сменить вид деятельности.