Новый глава Центрального района Петербурга обещает пощадить «клубную» улицу
Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Новый глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков подумает о переформатировании заведений Думской улицы, о котором говорила его предшественница Мария Щербакова, ставшая депутатом заксобрания от «Единой России». Об этом Хлутков заявил сегодня, 27 сентября, корреспонденту ИА REGNUM.
Думская улица, расположенная вблизи Невского проспекта и Гостиного двора, уже несколько лет имеет славу центра клубной жизни Петербурга. Привлекая в вечернее и ночное время массу желающих активно развлечься, Думская улица, в то же время, стала головной болью для районных властей и полиции.
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В ходе своей предвыборной кампании Мария Щербакова не только обещала, что Думская улица станет пешеходной по выходным, но и предложила «повысить уровень» расположенных там ночных заведений, чтобы сделать территорию более «культурной».
«Я еще не размышлял на эту тему», — признался Андрей Хлутков, но добавил, что, разумеется, уделит предложению своей предшественницы должное внимание. В данный момент он все еще знакомится с коллективом районной администрации и «вникает в дела».
«Для меня Центральный район — это малая родина, я тут всю жизнь живу, учусь и работаю, так что не волнуйтесь, ничего плохого мы не сделаем», — сказал Андрей Хлутков.
Заметим, ранее Хлутков руководил отделом ФСБ по Центральному району, а также был советником губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Он заменил Марию Щербакову, которая избралась в городской парламент по одномандатному округу №2.
Вскоре после старта избирательной кампании Щербакова объявила, что полиция, скорее всего, установит на Думской улице больше видеокамер и усилит проверки паспортов безопасности у всех баров и клубов, чтобы не допустить беспорядков и нарушений в ночное время. По ее мнению, из-за обилия ночных заведений местные жители испытывают неудобства.
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В качестве эталона ночного отдыха молодёжи чиновница приводила заведения, которые работают «в отдаленных, пригородных районах». Бары и клубы Думской улицы должны быть «другого уровня», причём, по её словам, бизнес будут не выселять, а убеждать сменить вид деятельности.