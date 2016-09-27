Махачкала, 27 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. За последний месяц в Дагестане похитили электроэнергию на 16,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Линии электропередач

По данным «Дагестанской сетевой компании», в августе было выявлено 528 случаев безучетного потребления электроэнергии. Объем незаконно использованного электричества превышает 7,5 млн кВт.ч. Наибольший ущерб зафиксирован в секторе физических лиц, на которые приходится более 11,6 млн рублей убытка.

В антирейтинге «муниципалитетов-расхитителей» лидирует Махачкала, где составлено 122 акта о нарушении на пять миллионов рублей. На втором месте Камсумкентский район — 51 акт на 1,3 млн рублей. Ущерб от хищений электричества в Карабудахкентском районе, который уже второй месяц замыкает тройку антирейтинга, превышает 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, убыток от безучетного потребления электроэнергии в Дагестане в июле составил 24 млн рублей. Как и в августе, больше всего случаев хищения электричества приходилось на Махачкалу. При этом физические и юридические лица похитили примерно одинаковый объем энергии.

По данным на конец июня, долг Дагестана за электроэнергию составлял около 19,1 млрд рублей. Основную его часть образует задолженность муниципальных сетевых компаний, которые не в состоянии расплатиться за приобретенное электричество.

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Нежелание потребителей республики платить за свет периодически приводит к экстренным ситуациям. Так, в мае жители поселка Тарки в Махачкале преградили путь энергетикам, которые хотели отключить от электроснабжения цех по разделке кур за долг в размере 500 тысяч рублей. Ситуация дошла до рукоприкладства, которое пресекли сотрудники полиции. Довести свое намерение по отключению цеха от электропитания представителям энергокомпании с участием полиции удалось только спустя неделю.

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Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей