Женева, Швейцария, 27 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Министр торговли Великобритании Лиам Фокс пообещал, что выход его страны из Европейского союза не создаст правовой вакуум во Всемирной торговой организации (ВТО), передаёт Reuters.

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Великобритания является полноправным членом и одним из основателей ВТО, но условия его членства в настоящее время разделяются с остальным странами ЕС, заявил Фокс на конференции ВТО в Женеве.

«Великобритания будет продолжать придерживаться этих обязательств, когда мы покинем Европейский союз. Не будет никакого правового вакуума. Но это не остановит нас (от того, чтобы) преследовать более либериализованную торговую повестку в будущем», — заявил он.

«Решение британского народа покинуть Европейский союз не является симптомом людей, смотрящих вовнутрь, а людей, которые хотят сделать больше для контроля наших законов, наших денег и наших границ», — добавил британский министр.

Напомним 23 июня в Соединённом королевстве состоялся референдум, на котором большинство британцев (52%) поддержали выход своей страны из состава Европейского союза.