Минск, 27 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Белоруссии 26 сентября прошли переговоры министра Игоря Шуневича с послом Польши Конрадом Павликом, проинформировала 27 сентября пресс-служба МВД РБ.

пресс-служба МВД Белоруссии

«Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в правоохранительной сфере и проанализировали миграционную ситуацию на территории двух стран. В ходе беседы была отмечена значительная активизация взаимодействия за последний год», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжённость на белорусско-польской границе создают потоки мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. Значительная часть из них представляется как «чеченские беженцы» и пытается через Польшу попасть в Западную Европу. Белорусские правоохранители не имеют законных оснований ограничивать пребывание граждан РФ на территории западной части Союзного государства.