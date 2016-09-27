Ярославль, 27 сентября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Ярославские эксперты отмечают, что кадровые перестановки в правительстве региона и областном центре не удивительны, и вписываются в логику нового руководства.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Здание правительства Ярославской области

«Все эти нововведения — в логике смены власти. Регион переходит в режим ручного управления. Когда старая команда показала свою неэффективность, новое руководство региона приводит в правительство тех, кому оно доверяет. Это логично и нормально, такой процесс практически всегда запускается при смене главы области», — считает политический консультант Алексей Власов.

Политолог Сергей Киселев убежден, что ярких лиц в новой команде правительства Ярославской области нет, и ярославцам будет тяжело запомнить имена и лица своих новых руководителей.

«Сегодня впервые сложилась ситуация, когда Ярославль будет запоминать фамилии новых руководителей области. То, что на ключевых постах остались два управленца из Ярославля — скорее всего это шаг, чтобы не ссориться со старой элитой. Возможно, это испытание для оставшихся, так как, на мой взгляд, им будет тяжело, в связи с тем, что у управленцев из Подмосковья явно присутствует скепсис в отношении ярославских чиновников. Власть переходит правительству технократов — их будет сложно и запомнить, и выучить», — считает политолог Сергей Киселев.