Москва, 27 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. У телеканала РБК, который входит в одноименный холдинг, сменилось руководство. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил в своем Facebook пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев.

Телеканал РБК

Он сообщил, что новым генеральным продюсером стал Александр Богомолов, директором по продукту — Игорь Садреев, креативным продюсером — Александр Уржанов.

Про Уражнова и Садреева известно, что они в разные годы работали на НТВ. В последние два года Уржанов был директором видеодепартамента портала Arzamas. Что касается Садреева, то после работы на НТВ он был главным редактором журнала Esquire.

Александр Богомолов ранее был шеф-редактором Forbes.ru, а затем стал заместителем главного редактора дирекции прямых трансляций «Матч ТВ».