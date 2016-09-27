Рига, 27 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Нидерланды приняли решение присоединиться к размещенному в Риге Центру стратегической коммуникации НАТО, сообщает LETA.

НАТО

Как стало известно, сегодня, 27 сентября, правительство Латвии поддержало законопроект о присоединении Нидерландов к согласительному меморандуму между Латвией, Эстонией, Литвой, Германией, Италией, Польшей и Великобританией о создании, администрировании и деятельности Центра стратегической коммуникации НАТО и к согласительному меморандуму о функциональных отношениях Центра стратегической коммуникации НАТО.

После присоединения к Центру стратегической коммуникации НАТО Министерство обороны Нидерландов направит на работу в его отдел доктрин, концепций и экспериментирования старшего эксперта и будет ежегодно вносить средства для обеспечения деятельности центра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Риге был создан Центр стратегической коммуникации НАТО, основной целью которого является ведение информационной войны против «российской пропаганды», якобы распространившейся в странах Прибалтики. Основу персонала составляют журналисты, ранее обслуживавшие интересы НАТО в Афганистане. Новый Центр является частью усилий военного блока для ведения «гибридной войны».

Помимо антироссийской пропаганды, «журналисты» будут заниматься «милитаризацией социальных медиа» для борьбы с пророссийскими настроениями в Латвии.