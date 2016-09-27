Берлин, 27 сентября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В связи с эскалацией боев за сирийский город Алеппо канцлер Германии Ангела Меркель выразила сомнение по поводу возможности введения бесполётной зоны, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Авиационный удар

Из-за суровых мер в отношении мирного населения необходимо продолжать пытаться достичь соглашения о прекращении огня, заявила она в Берлине.

«Я сама скептично отношусь к тому, что прямо сейчас можно … немедленно осуществить соблюдение бесполётной зоны», — заявила Меркель.

Она отметила, что правительства Сирии и России ответственны за прекращение боевых действий. «Совершенно очевидно, что зависит от режима Асада, а также России, сделать шаг, чтобы шансы для прекращения огня и гуманитарных поставок снова стали лучше», — говорит лидер Христианско-демократического союза.

Продвижение в Сирии возможно только путём переговоров, считает Меркель.

«За последние несколько дней мы пережили здесь глубокий регресс», — добавила она.