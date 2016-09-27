Тула, 27 сентября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В Туле 26 сентября под председательством заместителя председателя регионального правительства Марины Левиной состоялось заседание оргкомитета по подготовке финала III Спартакиады пенсионеров России. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, Спартакиада пройдет с 29 сентября по 1 октября в городе Туле.

tularegion.ru На заседании оргкомитета

В заседании организационного комитета приняли участие председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике Дмитрий Яковлев, члены оргкомитета.

На старт соревнований в составе 65 региональных команд выйдут свыше 550 спортсменов-любителей старшего возраста: мужчины от 60 лет и женщины — от 55 лет. Все они — победители отборочных этапов, которые массово проходили по всей стране с апреля по сентябрь. Свыше 30 тыс. пенсионеров от Камчатки до Калининграда стали участниками состязаний: сначала районных и городских, а затем зональных и региональных туров. В этом году спартакиада вышла за рамки континента: к ней присоединился самый восточный, «островной» регион России — Сахалин. Во всероссийском спортивном форуме также примут участие представители Белоруссии, Сербии, Финляндии, Бельгии, Германии и Киргизии.

Ежегодное спортивное мероприятие собирает под свои флаги десятки тысяч мужчин и женщин пенсионного возраста, которые ведут активный образ, регулярно занимаются спортом и физическими упражнениями — в этом его основный посыл.

«Число людей старшего возраста, которые участвовали в отборочных соревнованиях, выросло на треть по сравнению с предыдущим годом, на финальных соревнованиях в Туле будет представлена практически вся страна — это настоящий прорыв! Сегодня врачи, ученые, демографы, социологи много говорят об активном долголетии, ищут рецепты сохранения здоровья и бодрости. Один из них — регулярные занятия спортом. И наши участники доказывают это собственным примером. Среди них нет спортсменов-профессионалов, и это важнейшая особенность спартакиады. На старт выйдут люди разных специальностей, жители больших городов и маленьких деревень. Их объединяет любовь к движению и стремление сохранять активность в любом возрасте», — сказал председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Участники спартакиады из российских регионов и зарубежья будут соревноваться в шести дисциплинах, как в личном, так и командном зачете: легкая атлетика (кросс), плавание (50 м), пулевая стрельба, дартс, настольный теннис и комбинированная эстафета. Вне зачета пенсионеры сыграют в волейбол со сборной ветеранов спорта Тульской области и поучаствуют в показательной сдаче норм ГТО для старшей возрастной группы (9−11 ступени).

Откроются соревнования 29 сентября в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона «Арсенал» города Тулы большим парадом команд, в котором спортсмены пройдут под флагами своих регионов и стран.

Зрителей также ждет яркая шоу-программа.

30 сентября будут разыграны 8 комплектов медалей в мужском и женском первенстве и командные места в эстафете. А 1 октября, в День пожилого человека, в Центральном парке Тулы состоится грандиозный масс-старт. Российские пенсионеры и их зарубежные сверстники, съехавшиеся на III Спартакиаду за тысячи километров, откроют общегородской Праздник бега легкоатлетическим кроссом на 1,5 км. Представители старшего поколения пробегут аллеями парка, явив здоровую альтернативу диванному просмотру телесериалов и приподъездным лавочкам.

Побывать на соревнованиях смогут все желающие: посещение является открытым и бесплатным. Ожидается, что Спартакиада привлечёт более 10 тыс. зрителей.