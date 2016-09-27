Рига, 27 сентября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Латвия должна подготовиться к кризисам, которые определенно произойдут в будущие годы, считает президент Банка Латвии Илмар Римшевич, сообщает LETA.

public-domain-image.com На игле

Он отметил, что, принимая во внимание низкий уровень прироста внутреннего валового продукта, в 2017 году латвийская экономика будет расти быстрее. Этому будет способствовать то, что страна активнее начнет осваивать средства структурных фондов ЕС. Однако Римшевич добавил: «Нехорошо то, что Латвия подсажена на иглу структурных фондов. Если есть фонды, наша экономика растет, если нет — у нас спад».

Также президент Банка Латвии подчеркнул, что сейчас самое время упорядочить хозяйство и реализовать структурные реформы. Особенно это важно в связи с тем, что в последующие годы ожидаются кризисы. «Мы должны готовиться к кризисам последующих лет, которые, безусловно, будут, и ситуация не станет лучше. Самое время навести порядок в своем хозяйстве, чтобы кризисы последующих лет не ранили нас так сильно, как кризис 2008 года», — добавил он. Также Римшевич подчеркнул, что в настоящее время нельзя повышать налоги и ухудшать положение предпринимателей, кроме того, Латвии нужно перестать жить не по средствам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по словам президента Банка Латвии Илмара Римшевича, еще задолго до кризиса 2008 года он настойчиво призывал правительство к обузданию инфляции и введению мер, призванных ограничить безудержную выдачу банками кредитов. По его мнению, латвийская экономика тормозится из-за многих факторов. Один из которых необдуманное «осваивание» средств из фондов ЕС. «Мы живем не по средствам, пробиваем дополнительные деньги, увеличиваем бюджетный дефицит, увеличиваем внешний долг и не думаем, что все это придется разгребать следующим поколениям», — поясняет Римшевич.

Также он напомнил, что в 2007 году внешний долг страны составлял всего 8% от ВВП. «Для сегодняшнего дня это просто сон. Единственная страна, которая до сих пор может похвалиться подобными показателями, Эстония. Сегодня внешний долг Латвии — примерно 40% от ВВП. То есть, мы прошли один большой кризис, и восемь лет спустя у нас внешний долг вырос в пять раз! Нетрудно подсчитать, где мы будем, случись еще один такой кризис», — предупреждает Римшевич.

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