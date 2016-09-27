Ереван, 27 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 27 сентября, подписал указы о назначении еще 11 министров.

gov.am На заседании правителсьства Армении 22 сентября 2016 года

В основном все сегодняшние назначенцы занимали министерские посты и в правительстве Овика Абрамяна.

Руководство поменялось в министерстве культуры, где вместо Асмик Погосян министерское кресло занял Армен Амирян, который был членом Совета Общественного телевидения Армении.

Министерство экономики вместо дашнакцакана Арцвика Минасяна возглавит Сурен Караян, который был замминистром международной экономической интеграции и реформ. Сам Минасян будет руководит министерством охраны природы.

Министром здравоохранения назначен Левон Алтунян, который работал исполнительным директором страховой компании «Инго Армения».

Ещё два дашнакцакана, в рамках коалиционного соглашения между правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» были переназначены на свои посты: Левон Мкртчян — министром образования и науки, а Давид Локян — министром территориального управления и развития.

Кроме этого, Грануш Акопян переназначена — министром диаспоры, Арпине Ованнисян — министром юстиции, Армен Ерицян — министром по чрезвычайным ситуациям, Артем Асатрян — министром труда и социальных вопросов.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян назначен министром спорта и по делам молодежи, вместо Габриэла Казаряна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Армении назначил ещё 6 министров. Таким образом, кабинет Карена Карапетяна практически полностью сформирован. Вакантными остаются два ключевых министерских поста. По информации армянской прессы, глава МИД Армении Эдвард Налбандян, которому ранее прочили отставку и место посла, всё же сохранит свой пост, а вот министр обороны Сейран Оганян будет отправлен в отставку. На его место, возможно, будет назначен глава президентской администрации Виген Саркисян, которого пресса «назначала» главой МИД.

Параллельно назначениям, парламент Армении 27 сентября принял в 1-ом чтении законопроект о структурных изменениях в правительстве.

Согласно законопроекту, министерство экономики планируется переименовать в министерство экономического развития и инвестиций, министерство транспорта и связи — в министерство транспорта, связи и информационных технологий, Министерство энергетики и природных ресурсов — в министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Министерство градостроительства предлагается преобразовать в Комитет по архитектуре и сохранению памятников культуры.