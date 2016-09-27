Рыбинск, Ярославская область, 27 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области ряд руководителей городских и районных муниципальных предприятий уличены в нарушении антикоррупционного законодательства. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, три директора МУПов одновременно являются учредителями различных организаций, что является основанием для расторжения трудовых контрактов.

pixabay.com Стоп коррупции!

Так, директор МУП города Рыбинска «Торговый Дом «На Сенной» значится в учредителях ООО «Серж и Семья» и ООО «Ностальжи». Руководитель МУП «Дорожно-эксплуатационное строительство» выступает учредителем ООО «Управляющая компания «Регион» и ООО «Управляющая компания «Рыбная слобода». Директор МУП «Парки» Назаровского сельского поселения Рыбинского района при этом также учредитель и руководитель ООО «Техно Мотор Групп».

«Замещение руководящей должности в муниципальном унитарном предприятии одновременно с участием в коммерческой организации в качестве учредителя и осуществлением руководства коммерческой организацией может способствовать заключению сделок с аффилированными коммерческими организациями, возникновению конфликта интересов, совершению коррупционных правонарушений», — отмечается в официальном сообщении прокуратуры Ярославской области.

В ведомстве подчеркивают: администрации города и поселения так и не приняли мер к устранению грубых нарушений законодательства. Более того, эти факты долгое время оставались вне поля зрения ответственных должностных лиц. В результате в адрес глав городского округа города Рыбинска и Назаровского сельского поселения Рыбинского района внесены представления.