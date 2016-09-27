Хельсинки, 27 сентября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Европейский Союз является полноценным актором в обеспечении безопасности, и государства-члены должны подтвердить свою готовность к взаимной помощи в случае кризиса. Как сообщает Euobserver, об этом говорится в неофициальном документе, распространённом Финляндией накануне встречи министров обороны стран ЕС, которая проходит в столице Словакии Братиславе сегодня, 27 сентября.

Кукрыниксы. Советская угроза

Хельсинки отмечают, что общая оборонная политика должна быть направлена на защиту Европы, урегулирование кризисных ситуаций и поддержку партнёров. Среди ключевых целей также значится «реагирование на внешние угрозы», отмечает издание.

Финская сторона подчёркивает необходимость противостоять «гибридным угрозам», ссылаясь на «тайные военные операции иностранных государств, а также экономические и информационные войны».

В финском документ не упоминается Россия, но акцент Хельсинки на взаимной помощи стран ЕС и сдерживании внешних угроз указывает на то, что страна рассматривает углубление военного сотрудничества ЕС в качестве профилактики потенциальной российской агрессии, убеждено издание. «Гибридные угрозы», трижды упоминаемые в неофициальном документе, также указывают на действия Москвы на Украине, считает Euobserver.

По информации издания, Италия, Франция и Германия также распространили аналогичные документы перед встречей в Братиславе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт международных отношений Финляндии опубликовал список возможных угроз для страны со стороны России, а также рекомендации для предотвращения рисков. Авторы доклада советуют финским властям всесторонне подготовиться к различным угрозам, так как политика России в будущем может быть непредсказуемой, а негативное развитие ситуации может произойти очень быстро. Прямые и неоднократные двусторонние контакты с РФ полезны, но Финляндии следует избегать двусторонней политики без мандата европейских партнеров, говорится в отчёте.