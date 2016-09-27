Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Комитет финансов Санкт-Петербурга подготовил проект городского бюджета на 2017 год. Согласно проекту, доходы города в будущем году составят 471 млрд рублей, что на 9% выше показателя 2016 года, расходы — 536 млрд рублей, что на 6% превышает уровень текущего года. При этом дефицит бюджета Петербурга достигнет рекордной планки в 64,3 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург».

picserver.org Дефицит

Как сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, во втором чтении бюджета в городском Законодательном собрании дефицит будет увеличен, так как пока в проекте бюджета не заложено несколько дорогостоящих проектов — реконструкция Конюшенного ведомства и создание Музейного квартала.

Адресная инвестиционная программа на 2017 год составлена, исходя из финансирования в объеме 86 млрд рублей, что соответствует размеру АИП текущего года.

«Правительство Петербурга рассмотрит проект бюджета 11 октября, первое чтение в Законодательном собрании запланировано на 2 ноября, ожидается, что он будет принят до конца ноября», — добавляет «ДП».

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Напомним, основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год с учетом корректировки составляют: доходы — 447 млрд 867 млн рублей, расходы — 506 млрд 476 млн рублей, дефицит бюджета — 58 млрд 609 млн рублей.

Ранее предполагалось, что в 2017 году расходы на образование в бюджете Петербурга составят 25%, на здравоохранение — 16%, на социальную политику — 13%, на жилищно-коммунальное хозяйство — 11%.