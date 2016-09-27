Красногорск, 27 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Московской области была озвучена дата первого заседания Мособлдумы VI созыва. По словам председателя регионального парламента V созыва Игоря Брынцалова, первое заседание состоится 29 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Bezik Здание Московской областной думы

«Оно станет точкой отсчёта для начала работы нового созыва Думы. В частности будут решены ключевые кадровые вопросы: избран председатель и его заместители, руководители партийных фракций, сформированы составы думских комитетов и определены их руководители», — заявил Брынцалов.

Документ, утверждающий старт работы областной Думы 29 сентября, подписал губернатор Андрей Воробьёв, затем бумага была направлена в парламент.

Согласно повестке, новому составу Думы предстоит решить организационные вопросы, предусмотренные регламентом законодательного органа, в том числе озвучить итоги, прошедшего 18 сентября 2016 года, Единого дня голосования.

Напомним, на выборах в Мособлдуму 25 депутатов избирались по единому избирательному округу, включающему всю территорию Московской области. Ещё 25 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов в Мосблдуму избиратели отдали наибольшее число голосов партии «Единая Россия» — 43,15%. На втором месте оказалась партия КПРФ — 15,88%, на третьем месте — партия ЛДПР — 14, 43%. Московское областное отделение партии «Справедливая Россия» набрало 5,6%. Остальные избирательные объединения набрали менее 5% голосов.