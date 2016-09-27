Трубчевск, Брянская область, 27 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В городе Трубчевске Брянской области на карантин закрыли школу из-за того, что 27 детей попали в больницы с высокой температурой и рвотой. Родители уверены, что виновата школьная столовая, чиновники пока не спешат делать выводы.

ponchikov.net Ребенок

Школу закрыли в пятницу, 23 сентября. Сейчас в школе работают специалисты, которые проверяют качество еды в школьной столовой.

«Школа действительно закрыта. Пока официальных результатов из СЭС и Роспотребнадзора у нас нет. У нас работают специалисты всех ведомств, в том числе департамента здравоохранения», — цитирует директора школы Екатерину Николаеву «БрянскToday».

Планируется, что школа не будет работать до 28 сентября.