Саратов, 27 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. 27 сентября на первом заседание Саратовской городской думы пятого созыва состоялось избрание ее председателя. Тайным голосование из трех предложенных на этот пост кандидатур — Сергея Наумова от «Единой России», Антона Ищенко — ЛДПР и Александра Анидалова — КПРФ, большинством голосов был избран представитель правящей партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Саратовской области

Сразу после избрания на пост спикера законодательного собрания Сергей Наумов отправился на прием к губернатору Валерию Радаеву.

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«Важно, что в состав Саратовской городской думы входят представители нашей высшей школы», — сказал глава области. Он также напомнил о необходимости тесного взаимодействия депутатов городского заксобрания с коллегами из администрации Саратова и Областной думы. «Нужна чётко организованная обратная связь. От этих коммуникаций зависит благополучие наших земляков», — заявил глава региона. В свою очередь, Сергей Наумов выразил готовность действовать на благо горожан.

Напомним, по итогам выборов 18 сентября 2016 года в заксобрание Саратова пятого созыва вошли 20 одномандатников и 21 депутат, прошедший по партийным спискам. Всего 41 депутат. Из них КПРФ представляют Александр Анидалов и Геннадий Турунтаев, ЛДПР — Антон Ищенко, «Справедливую Россию» — Максим Самсонов. Остальные — члены «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Сергея Наумова — директора ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова была одобрена на региональной конференции «Единой России».

Ранее губернатор Валерий Радаев написал заявление о сдаче мандата депутата городской думы, который он, возглавляя списки «Единой России», получил по итогам выборов 18 сентября в парламент Саратова.

Такую же процедуру проделал возглавлявший список партии ЛДПР на выборах в Саратовскую городскую думу Владимир Жириновский. Он тоже отказался от мандата депутата городского парламента Саратова.

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