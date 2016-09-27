Москва, 27 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по организации проведения первого заседания Госдумы VII созыва, на котором был рассмотрен ряд организационных вопросов, касающихся деятельности нового состава нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил журналистам глава рабочей группы, депутат Виктор Пинский («Единая Россия»).

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В ходе заседания был определен порядок регистрации и рассадки депутатов. «Сегодня рассмотрели организационные вопросы, когда у нас будет проводиться первое заседание Госдумы, определились, как будет регистрироваться депутаты, какие они документы будут получать, также обсудили порядок рассадки Госдумы, направили это во фракции, которые к следующему заседанию подготовят предложения», — отметил он.

Участники рабочей группы также затронули тему распорядка работы Госдумы, сообщил Пинский. «Также мы направили предложения по распорядку работы Госдумы на осеннюю сессию, мы тоже ждем предложений от фракций, которые нам должны поступить к следующему заседанию», — уточнил депутат.

Следующее заседание рабочей группы состоится 29 сентября. Тогда же будут также приняты решения, касающиеся работы депутатов — одномандатников, добавил Пинский. «Поправки в регламент, которые мы предлагаем внести в связи с изменениями нашего избирательного законодательства, направлены для обсуждения во фракции, и на следующем заседании мы будет принимать решения», — сказал он.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина первое пленарное заседание Госдумы VII созыва состоится 5 октября.

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