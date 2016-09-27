Калининград, 27 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Калининграде скончался военнослужащий Максим Швачко, упавший с вертолёта во время репетиции парада к Дню Военно-Морского флота России. ЧП произошло 25 июля при отработке спасательной операции в городе Балтийске, напоминает ИА REGNUM.

Стоп-кадр видеозаписи Момент обрыва троса

Трос, с помощью которого 30-летний фельдшер Швачко транспортировал условного утопающего, оборвался на 30-метровой высоте. На глазах сослуживцев и зрителей репетиции оба военнослужащих упали в воду, получив тяжёлые травмы.

Максим Швачко находился в коме 16 дней, а когда вышел из неё, то был выписан и направлен на реабилитацию в санаторий, уточняет новостной портал «Клопс». Во время реабилитационного отпуска сержант скончался.

Второй пострадавший получил травмы позвоночника, его состояние оценивается, как средней тяжести.