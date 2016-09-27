Москва, 27 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Одномандатники будут входить во фракции Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил член временной рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). «Там очень интересная формулировка: могут, а вроде как и должны», — сказал Емельянов, говоря о поправках в регламент Госдумы в связи с изменением избирательного законодательства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги выборов

Вместе с тем, по его словам, обсуждение формулировки продолжится 29 сентября на очередном заседании временной рабочей группы.

Со своей стороны глава рабочей группы Виктор Пинский («Единая Россия») подтвердил, что решение будет принято на следующем заседании группы. «Поправки в регламент, которые мы предлагаем внести в связи с изменением нашего избирательного законодательства также направлены для обсуждения во фракции, и на следующем заседании мы будем принимать решение», — сказал Пинский. «Формулировки пока не обсуждали», — заверил парламентарий.

Согласно поправкам в регламент, во фракцию, входят все депутаты, выдвигавшиеся партией в составе федерального списка, и все депутаты, выдвигавшиеся партией в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам. Во фракцию по желанию могут входить также депутаты, избранные по одномандатным округам, если в качестве кандидатов они были выдвинуты партией, федеральный список кандидатов которой не был допущен к распределению мандатов, и депутаты, избранные по одномандатным округам, если в качестве кандидатов они были выдвинуты в порядке самовыдвижения.

Выборы в Госдуму VII созыва прошли по смешанной системе: 225 мандатов распределены между кандидатами от политических партий, еще 225 — среди одномандатников. В нижнюю палату парламента прошли представители четырех партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», по одному мандату получили одномандатники от партий «Родина» и «Гражданская платформа», а также один самовыдвиженец, который написал заявление о вступлении во фракцию «Единая Россия». В Госдуме VI созыва депутаты сформировали четыре фракции по числу прошедших партий — выборы проводились по партийным спискам.