Грозный, 27 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Вопрос предоставления бесплатных учебников всем школьникам Чечни решен не до конца. Денежные средства на обеспечение учебными пособиями выделены, но поставка книг в республику задержалась. Такой вывод сделали представители регионального отделения Общероссийского народного фронта по итогам проверки.

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Как сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе ОНФ, проверив сигналы о нехватке учебной литературы в общеобразовательных учреждениях Чеченской Республики, поступившие в региональное отделение ОНФ, «фронтовики» посетили ряд школ в городе Грозном, а также Ачхой-Мартановском, Надтеречном, Грозненском и Урус-Мартановском районах. Кроме того, был послан запрос в Минобр республики.

Было установлено, что в бюджете Чечни было предусмотрено выделение на 2016−2017 учебный год 354 млн рублей на приобретение учебной, художественной и методической литературы для школ. В настоящее время вопрос обеспечения бесплатными учебниками решается, поставки учебников в республику продолжаются. Так, в школы Надтеречного района уже завезли более 23 тысяч учебников, и потребность в них в скором времени будет закрыта. В Урус-Мартановский район были поставлены почти 35 тысяч книг. Потребность в учебниках для 1−4 классов от региональных изданий уже полностью закрыта. Поданы заявки на более чем 12 тысяч книг для 5−9 классов.

Как отметили в региональном отделении ОНФ, активисты взяли под контроль поставку учебников в республику. Мониторинг будет осуществляться вплоть до полного решения вопроса с обеспеченностью бесплатными учебными пособиями учащихся всех школ региона.

Напомним, что в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами каждый школьник в России должен быть обеспечен комплектом бесплатных учебников по всем предметам, изучаемым в каждом учебном году.