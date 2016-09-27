Вашингтон, 27 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что он выиграл первые дебаты со своей соперницей — Хиллари Клинтон. Об этом миллиардер написал в своем Twitter сегодня, 27 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Дональд Трамп

Трамп сообщил, что большинство соцопросов после первых дебатов отдают победу ему. Журнал Time написал, что 59% граждан США считают победителем Трампа. CNBC и Drudge Report пишут, что за Трампа выступают 61% и 80% соответственно.

При этом Трамп отметил, что он не смотрел соцопрос CNN, так как этот телеканал смотрят в основном сторонники Демократической партии. Напомним, CNN утверждает, что 62% зрителей отдали предпочтение Клинтон, и только 27% — Трампу.

Напомним, первые дебаты между Клинтон и Трампом состоялись 26 сентября. Кандидаты были сдержаны и ироничны. Затрагивались темы, связанные с национальной экономикой, новые рабочие места, безопасность, борьба с терроризмом, владение оружием, ядерный арсенал и, конечно, Россия.