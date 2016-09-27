Астана, 27 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Доля сельхозземель, находящихся в аренде у иностранных землепользователей, в Казахстане не дотягивает до 1%. Так данные содержатся в сообщении Министерства сельского хозяйства, опубликованном сегодня, 27 сентября, по итогам встречи, посвященной текущей деятельности рабочей группы по совершенствованию земельного законодательства, созданной при Минсельхозе.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«Всего по республике 31,3 тыс. га земли арендуются иностранными землепользователями. В целом по республике площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 100 835,4 тыс. га, то есть доля иностранных землепользователей составляет 0,03%», — говорится в сообщении.

В ходе встречи вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, руководитель рабочей группы, созданной при Минсельхозе в сентябре 2016 года, отчитался о подготовке концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений».

Ее текст размещен на государственном портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения, сообщает ведомство. Впрочем, на портале удалось найти только один документ схожего содержания, но с иным названием: «Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан».

В ведомстве сообщают, что будущий законопроект «будет направлен на установление прозрачных механизмов предоставления земель сельскохозяйственного назначения, а также усиление контроля за рациональным использованием земель».

Сейчас концепция законопроекта проходит правовую экспертизу. После того, как будет разработан проект закона, его вынесут на публичное обсуждение. Внесение в Мажилис (нижнюю палату) парламента запланировано на конец ноября 2016 года, информирует Минсельхоз.

Добавим, что в состав рабочей группы вошли 39 членов: представители центральных госорганов, курирующие заместители акимов (губернаторов) областей, представители местных исполнительных органов областей, Алма-Аты и Астаны, Национальной палаты предпринимателей, ученые Академии наук Казахстана и другие.

Напомним, поправки в земельное законодательство республики предполагали, в том числе, передачу земель в частное пользование гражданам Казахстана, а иностранцам — в аренду. Последнее вызвало протест населения республики. Весной 2016 года массовые митинги прошли в ряде регионов страны. Волнения пошли на убыль, после того как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на скандальные поправки. Для решения проблемного вопроса была создана Земельная комиссия. Ее членами предложили главе государства продлить мораторий. Президент согласился и «заморозил» спорные поправки на еще пять лет.

Мораторий «дает возвращение аренды на землю и отсутствие необходимости выкупать свои наделы, ну и, соответственно, изыскивать на это дополнительные средства», — отметил в интервью ИА REGNUM политолог Марат Шибутов, работавший в составе Земельной комиссии.

«Далеко не все аграрии были финансово нормально обеспечены и могли позволить себе выкупить обрабатываемую землю — многие в долгах, как в шелках», — добавил он.

По мнению политолога, введенный на 5 лет мораторий едва ли может быть отменен раньше объявленного срока: «Не думаю, что раньше 2−3 лет успеют сделать новый кадастр земель и навести там порядок. Там много категорий земель, вроде водоохранных полос, которые должны быть в государственной собственности, но в реальности их никто не выкупил до сих пор. То есть бардака хватает, и поэтому я не думаю, что решение так быстро изменится. Земля — консервативный вопрос».